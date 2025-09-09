La carretera que conecta las rotondas de El Helmántico y Las Bizarricas, cortada durante tres días por obras de asfaltado

La carretera de acceso a Salamanca por el Helmántico continuará cortada este viernes. Foto de archivo

La carretera que conecta la rotonda de El Helmántico con la rotonda de Las Bizarricas (al final de los Prados Panaderos) estará totalmente cortada al tráfico los días 10, 11 y 12 de septiembre. La interrupción se debe a los trabajos de renovación del asfalto en ese tramo de la vía.

Las labores, que buscan mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en la zona, se llevarán a cabo durante esos tres días completos. El tramo se reabrirá una vez finalizados los trabajos.

Las autoridades han pedido disculpas por las molestias que estas obras puedan ocasionar a los conductores. A estos se les recomienda planificar sus desplazamientos con antelación para evitar retrasos y aglomeraciones.