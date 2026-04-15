Castellanos de Moriscos aplaza la marcha solidaria del Movimiento Burujú debido a la sedación de un niño del proyecto

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha anunciado que debido a la reciente sedación de uno de los niños que integran el Movimiento Burujú, que busca mejorar la atención de los menores en los hospitales y permitió rodar una película en el Hospital Clínico, la marcha y actividades que iban a tener lugar el domingo 19 de abril en la localidad quedan pospuestas.

A pesar del aplazamiento, el Ayuntamiento seguirá repartiendo dorsales, camisetas y tickets de la Marcha solidaria durante la tarde de este jueves y del viernes (17:00 a 20:00 horas) en el CCC. Isabel Méndez para los que quieran participar el 10 de mayo, aunque todo el que lo desee podrá cancelar su suscripción.

En el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Castellanos piden comprensión. El Movimiento Burujú pretende mejorar la situación de los niños hospitalizados en Salamanca.