Castellanos de Moriscos busca vecinos voluntarios para transformar residuos orgánicos en compost

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha puesto en marcha un proyecto piloto para el que pide colaboración de sus vecinos. Se trata de la instalación de una o varias compostadoras industriales con el objetivo de convertir los residuos orgánicos en compost.

El objetivo del Ayuntamiento si el proyecto tiene aceptación entre los vecinos es que se puedan instalar las compostadoras tanto en el pueblo como en las urbanizaciones de la localidad en función de la demanda. Los vecinos solo tendrán que reciclar la materia orgánica para depositarla en la compostadora correspondiente. El compost obtenido estará disponible para los vecinos que lo soliciten, dando prioridad a las familias participantes.

Las compostadora industrial son máquinas de gran capacidad diseñadas para transformar rápidamente grandes volúmenes de residuos orgánicos y convertirlo en compost. Esto permitirá que los vecinos participantes puedan transformar sus residuos en abono natural para huertos y jardines, lo que ayudará al reciclaje y también permite un ahorro en la tasa de basura.

El Ayuntamiento ha dado hasta el 2 de marzo para que los interesados puedan inscribirse y participar en la iniciativa.