Castellanos de Moriscos celebra su gran paella popular

El municpio de Castellanos de Moriscos ha celebrado este sábado su gran paella popular, después de que as actividades dieron comienzo desde la media mañana de este sábado con juegos acuáticos y una fiesta de la espuma, continuando con la degustación de esta gigantesca paella como parte de una comida de confraternidad, a la que han asistido un gran número de vecinos que con sus fiestas han querido mostrar la unión de este pueblo charro con un gran ambiente como se puede ver en la galería de imágenes.

El motivo de esta actividad tiene que ver con que el municipio se encuentra celebrando sus fiestas del Santísimo Cristo de Las Batallas que se extenderán hasta este domingo 10 de agosto, donde la jornada dará comienzo con una chocolatada con churros y donde se celebrará la santa misa y la tradicional procesión del Santísimo Cristo entre otras actividades como un torneo de cartas y el ya conocido "tardeo" con música en directo.

