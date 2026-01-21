Castellanos de Moriscos se prepara para celebrar San Blas con su matanza tradicional

Castellanos de Moriscos celebrará el último fin de semana de enero y primero de febrero sus fiestas en honor a San Blas. Las fiestas chicas tendrán como principal protagonista la matanza tradicional del cerdo, que tendrá lugar durante el sábado 31 de enero. A las 12.00 comenzarán las actividades de la matanza, con ambientación musical donde se podrá ver el despiece o la elaboración de morcillas y farinatos. Además, habrá una degustación de garbanzos con callos, un bingo con premios y un concierto a cargo de “Ático-D”.

Para el domingo, el Ayuntamiento ha programado las fiestas de San Blas y de las Águedas, con entrega del bastón de mando y la misa en honor a San Blas. También este día habrá cita gastronómica con degustación de chichas y el concurso de tortillas de patata.

Puedes consultar aquí el programa completo con los horarios:

Sábado, 31 de enero

12:00: Matanza típica tradicional con ambientación musical. (Lugar: Plaza Mayor).

13:00: Elaboración de morcillas y farinatos con participación del público. (Lugar: Plaza Mayor).

14:30: Degustación de garbanzos con callos. (Lugar: Plaza Mayor). Nota: Venta de tickets previa en Ayuntamiento, CCC Isabel Méndez y comercios locales (del 19 al 29 de enero) o el mismo día en la plaza de 12:00 a 14:30.

17:00: Gran Bingo con premios. (Lugar: C.P. San Roque).

23:30: Concierto de la banda "Ático-D" + DJ. (Lugar: C.P. San Roque). Entrada libre.

Domingo, 1 de febrero

11:45: Acto de entrega del Bastón de Mando a las Águedas. (Lugar: Ayuntamiento).

12:00: Misa en honor a San Blas y Santa Águeda. (Lugar: Iglesia de San Esteban).

14:00: Degustación gratuita de chichas (gentileza del Ayuntamiento). (Lugar: Plaza Mayor).

18:30: Concurso de tortillas de patata "Fiestas de San Blas 2026". (Lugar: C.P. San Roque).

Nota: Inscripción previa en el Ayuntamiento del 19 al 30 de enero.

Lunes, 2 de febrero

18:00: Sesión de cine con palomitas: Proyección de "Vaiana 2". (Lugar: C.P. San Roque). Entrada libre hasta completar aforo.