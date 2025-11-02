Castellanos de Moriscos subasta 20 huertos familiares

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha publicado la convocatoria para adjudicar 20 huertos urbanos familiares ubicados en una parcela municipal del camino de Cabrerizos. Cada huerto tiene una dimensión de 50 metros cuadrados y podrán ser beneficiarios los mayores de edad empadronados en Castellanos de Moriscos y que residan en la localidad al menos seis meses antes de la publicación del anuncio.

El plazo de adjudicación de los huertos es de dos años que podrá prorrogarse de año en año hasta un máximo de cuatro.

Las solicitudes se pueden descargar de la página web del Ayuntamiento de la localidad y también se puede tramitar a través de la sede electrónica.