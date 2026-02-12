El CB Carbajosa Carbasket recauda más de 700 euros para "Canastas Contra el Cáncer Infantil"

El Club Baloncesto Carbajosa Carbasket participó los días 7 y 8 de febrero en la cuarta edición de Canastas Contra el Cáncer Infantil, una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación Unoentrecienmil con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero).

Durante toda la jornada del fin de semana, los equipos del club transformaron sus partidos oficiales en una acción solidaria, convirtiendo cada punto anotado en un gesto de apoyo a la investigación del cáncer infantil. Gracias a la implicación de jugadores, entrenadores, familias y aficionados, el club logró recaudar más de 700 euros, que se destinarán íntegramente a proyectos de investigación para acelerar la curación del cáncer infantil.

Cada año se diagnostican en España 1.600 nuevos casos de cáncer infantil. Iniciativas como esta demuestran que el deporte puede ser también una herramienta de concienciación y compromiso social.

Desde la directiva del Club Baloncesto Carbajosa Carbasket destacan que “sumarnos a Canastas Contra el Cáncer Infantil es una forma de dar sentido solidario a nuestra pasión por el baloncesto. Nos sentimos parte de un movimiento nacional que une deporte e investigación para acompañar a los niños que luchan cada día contra esta enfermedad”.

La campaña, que el pasado año movilizó a 409 clubes de toda España y recaudó 226.000 euros, cuenta con el respaldo de la Federación Española de Baloncesto y numerosas federaciones autonómicas, consolidándose como una de las mayores acciones solidarias del baloncesto base en nuestro país.