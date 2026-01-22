El Centro Cultural de Carbajosa inaugura la exposición “Territorios habitados” de María Luz Martín Santos

El Centro Cultural de Carbajosa de la Sagrada ha acogido esta tarde la inauguración de la exposición de pintura “Territorios habitados. Escenarios de la vida común”, de la artista María Luz Martín Santos, una nueva propuesta cultural que permanecerá abierta al público hasta el próximo 19 de febrero.

Al acto inaugural han asistido el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández, quienes, acompañados por la artista, han recorrido la exposición y han puesto en valor una muestra que propone una mirada distinta y profundamente humana sobre espacios cotidianos, como la Catedral de Salamanca o escenas de niños jugando en la calle.

Durante la inauguración, María Luz Martín Santos ha explicado que “el objetivo es salirse de la foto y ofrecer una perspectiva diferente a través de la pintura”, apostando por una interpretación personal de los lugares y las vivencias que los habitan. La exposición parte de la idea de que ningún espacio es neutro, sino que todo territorio se convierte en escenario donde la vida se desarrolla, se transforma y deja huella a través de la presencia humana.

La muestra reúne un total de 14 obras, entre las que destacan títulos como El fluir de la vida, Niños jugando a las canicas, Catedral de Salamanca, Arquitectura de la memoria, Buscando mi camino o La niña de la rayuela, en las que paisaje y figura humana se presentan como espacios de experiencia y memoria compartida.

“Territorios habitados. Escenarios de la vida común” podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Carbajosa de la Sagrada en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad para reflexionar, a través de la pintura, sobre la relación entre el territorio y la vida cotidiana.