Cerca de un centenar de vecinos de Aldeatejada acompañan a Beatriz y Asier en la jornada de concienciación sobre el autismo

Cerca de un centenar de vecinos de Aldeatejada han acompañado a Beatriz y Asier en la jornada de concienciación sobre el autismo que se ha celebrado este domingo, 12 de abril, en el centro de día del municipio.

Los compañeros de Asier han compartido con el resto de vecinos qué es lo que más les gusta de él o los recuerdos que atesoran juntos. Sus explicaciones se han complementado con el visionado de un cortometraje con testimonios de otras familias que viven cada día el autismo.

Jornada de concienciación sobre el autismo en Aldeatejada | Ayuntamiento de Aldeatejada

Los más pequeños han disfrutado y aprendido igualmente escuchando el cuento con pictogramas 'El autismo de Manuel', realizando un gran mural y participando en una fiesta de pompas de jabón.

Este es cuarto año que Beatriz Ramos organiza una jornada en Aldeatejada para concienciar acerca de las personas que, como su hijo Asier, tienen TEA. El objetivo es que los vecinos "entiendan que el autismo no está lejos, sino cerca de nosotros, en nuestras casas, parques, aulas... Ellos merecen también su lugar y el primer paso es comprenderlo", reconoció días antes a Salamanca24horas.