Los chalets de Carbajosa recibirán un contenedor individual para separar los restos orgánicos

El Ayuntamiento de Carbajosa iniciará en septiembre la recogida de la fracción orgánica de residuos para lo que repartirá 1.000 contenedores individuales entre las viviendas unifamiliares de las urbanizaciones y la localidad e instalará 50 contenedores grandes para los bloques del casco urbano.

La intención del Ayuntamiento es poner en marcha este servicio con el fin de “mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y seguir mejorando los servicios municipales”, como ha asegurado el alcalde, Pedro Samuel Martín. El objetivo es reciclar la materia orgánica por separado con el objetivo de que esta se pueda convertir en compost y conseguir hacer un ciclo cerrado. Una medida que no sólo será buena para el medio ambiente, sino que, a largo plazo, reducirá el coste de la gestión de los residuos al ir eliminando recogidas del contenedor gris.

El edil delegado, Ángel Manso, ha explicado que la recogida será voluntaria y que seguirá la línea de la recogida de los restos de poda, “que está funcionando muy bien”. Esto supondrá que las viviendas unifamiliares de la localidad recibirán un contenedor de 10 litros para restos orgánicos que se recogerá puerta a puerta para facilitar su gestión a los vecinos. Por su parte, en el casco urbano, con viviendas en bloque, el Ayuntamiento ha optado por instalar contenedores de 800 litros para los que se pide no usar bolsa de basura o bien usar bolsas compostables, ya que si no esos restos no pueden utilizarse como compost.

La recogida tendrá lugar los lunes y los jueves y se pide a los vecinos que saquen sus contenedores de orgánico a las puertas de las viviendas entre las 06.30 y las 08.30 horas de la mañana para evitar que estén durante la noche en la calle y puedan atraer animales.

Para informar a los vecinos sobre el sistema de recogida de fracción orgánica se ha realizado una campaña en redes sociales con material audiovisual y se repartirán imanes y carteles por el municipio, además de informar puerta a puerta a los vecinos que reciban el contenedor individual.