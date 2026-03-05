Las científicas que cambiaron el mundo, en Carbajosa de la Sagrada
El Ayuntamiento abre una exposición con motivo del 8M que estará abierta hasta el 19 de marzo
El Centro Cultural de Carbajosa acoge desde este jueves y hasta el próximo 19 de marzo la exposición “¡Mujer tenía que ser!”, dedicada a mujeres científicas que cambiaron el mundo. La muestra da a conocer mujeres que cambiaron la ciencia y, por tanto, el mundo. Se trata de una muestra que pone el foco en descubrimientos y aportaciones científicas realizadas por mujeres a lo largo de la historia y que, en muchos casos, quedaron invisibilizadas.
La exposición propone un recorrido divulgativo que, desde el humor y la ironía, invita a reflexionar sobre los estereotipos y las dificultades históricas que han condicionado el acceso de las mujeres a la ciencia, al tiempo que visibiliza a investigadoras decisivas —incluidas aquellas cuyos logros fueron ocultados por instituciones, relatos oficiales o incluso por su entorno más cercano—.
El enfoque de la muestra se aleja de un formato meramente biográfico y plantea distintos niveles de lectura, con imágenes, textos y elementos interactivos, pensados para despertar la curiosidad y favorecer el debate, especialmente entre el público infantil y juvenil, sin renunciar al interés para visitantes de todas las edades.
La exposición podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con entrada libre.
