Las científicas que cambiaron el mundo, en Carbajosa de la Sagrada

El Centro Cultural de Carbajosa acoge desde este jueves y hasta el próximo 19 de marzo la exposición “¡Mujer tenía que ser!”, dedicada a mujeres científicas que cambiaron el mundo. La muestra da a conocer mujeres que cambiaron la ciencia y, por tanto, el mundo. Se trata de una muestra que pone el foco en descubrimientos y aportaciones científicas realizadas por mujeres a lo largo de la historia y que, en muchos casos, quedaron invisibilizadas.

La exposición propone un recorrido divulgativo que, desde el humor y la ironía, invita a reflexionar sobre los estereotipos y las dificultades históricas que han condicionado el acceso de las mujeres a la ciencia, al tiempo que visibiliza a investigadoras decisivas —incluidas aquellas cuyos logros fueron ocultados por instituciones, relatos oficiales o incluso por su entorno más cercano—.

El enfoque de la muestra se aleja de un formato meramente biográfico y plantea distintos niveles de lectura, con imágenes, textos y elementos interactivos, pensados para despertar la curiosidad y favorecer el debate, especialmente entre el público infantil y juvenil, sin renunciar al interés para visitantes de todas las edades.

La exposición podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con entrada libre.