Ciudad Rodrigo ya cuenta con un nuevo tapiz para gimnasia rítmica

Un nuevo tapiz de gimnasia rítmica. El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el delegado de Deportes, Víctor Gómez, acompañados por las responsables del club Ítaca, han presentado este sábado el nuevo tapiz de gimnasia rítmica del municpio. Han aprovechado para tal inauguración los Juegos Escolares de Diputación en Ciudad Rodrigo.

Esta nueva dotación deportiva, de 14 por 14 metros necesario para su homologación, permitirá al municipio acoger acoger competiciones gimnastas de primer nivel.

Ciudad Rodrigo ya cuenta con un nuevo tapiz para gimnasia rítmica | Ayto Ciudad Rodrigo

El club Ítaca de Ciudad Rodrigo cuenta con 82 niñas y 2 niños que competirán en la tarde de este sábado entre los más de 350 jóvenes gimnastas participantes en estas jornadas deportivas.