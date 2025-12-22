Clausurada la AFE “Bosque de los Niños” en Doñinos que ha mejorado las zonas verdes del pueblo

Diez alumnos trabajadores han recibido sus diplomas tras formarse durante 9 meses

Los alumnos de la AFE “Bosque de los niños que se ha celebrado en Doñinos de Salamanca han recibido sus diplomas. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, y el alcalde de Doñinos de Salamanca, Agustín Rodríguez, han sido los encargados de entregarlos en reconocimiento a la labor que han desarrollado los últimos nueve meses.

Los alumnos han obtenido un Certificado profesional completo en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes y 2 módulos: Uno en Operaciones Auxiliares de Repoblación, corrección hidrológica y de construcción y otro en Operaciones auxiliares en tratamientos silvícolas.

La Junta ha aportado 208.889 euros a esta acción y el Ayuntamiento 73.756€, lo que supone un total de 282.645 euros destinados a este programa. Los seis alumnos-trabajadores han dedicado estos 9 meses a actuaciones relacionadas con la instalación y mantenimiento de jardines municipales en tres zonas del municipio: El bosque de los niños, La Avenida Juan Carlos I y la Zona de Vegallana.

Para el próximo ejercicio, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ampliará en 10 millones de euros el presupuesto destinado a las acciones de formación y empleo en Castilla y León. Ese incremento permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos y supone una inversión récord en esta iniciativa, alcanzando los 48 millones de euros. La ampliación permitirá el desarrollo de más de 240 proyectos, el 85 % promovidos por las entidades locales con una inversión cercana a los 40 millones, y los restantes, promovidos por entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán proyectos por un importe de 8 millones de euros.

