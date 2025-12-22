Clausurada la AFE “Bosque de los Niños” en Doñinos que ha mejorado las zonas verdes del pueblo

Los alumnos de la AFE “Bosque de los niños que se ha celebrado en Doñinos de Salamanca han recibido sus diplomas. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, y el alcalde de Doñinos de Salamanca, Agustín Rodríguez, han sido los encargados de entregarlos en reconocimiento a la labor que han desarrollado los últimos nueve meses.

Los alumnos han obtenido un Certificado profesional completo en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes y 2 módulos: Uno en Operaciones Auxiliares de Repoblación, corrección hidrológica y de construcción y otro en Operaciones auxiliares en tratamientos silvícolas.

La Junta ha aportado 208.889 euros a esta acción y el Ayuntamiento 73.756€, lo que supone un total de 282.645 euros destinados a este programa. Los seis alumnos-trabajadores han dedicado estos 9 meses a actuaciones relacionadas con la instalación y mantenimiento de jardines municipales en tres zonas del municipio: El bosque de los niños, La Avenida Juan Carlos I y la Zona de Vegallana.

Para el próximo ejercicio, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ampliará en 10 millones de euros el presupuesto destinado a las acciones de formación y empleo en Castilla y León. Ese incremento permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos y supone una inversión récord en esta iniciativa, alcanzando los 48 millones de euros. La ampliación permitirá el desarrollo de más de 240 proyectos, el 85 % promovidos por las entidades locales con una inversión cercana a los 40 millones, y los restantes, promovidos por entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán proyectos por un importe de 8 millones de euros.