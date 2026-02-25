El Club de Baloncesto de Carbajosa celebrará su día festivo el 1 de marzo

El Club Baloncesto Carbajosa Carbasket celebrará el próximo 1 de marzo su Día del Club, una jornada concebida como un punto de encuentro para jugadores, familias, entrenadores, colaboradores e instituciones, en la que el baloncesto, la convivencia y los valores del deporte base serán los grandes protagonistas, según ha informado el Club en un comunicado.

Este evento, ya consolidado dentro de la vida del club, tiene como objetivo principal realizar la presentación oficial de todos los equipos y jugadores de la entidad, así como reforzar el sentimiento de pertenencia y la unión entre las diferentes categorías que forman la familia Carbasket. A lo largo de la temporada, el club desarrolla una intensa labor formativa y educativa con niños, niñas y jóvenes del municipio, promoviendo valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y la inclusión a través del deporte.

La jornada comenzará a las 14:30 horas con una comida de convivencia en la pista de tenis cubierta, situada junto al pabellón municipal, en la que podrán participar jugadores, familiares, amigos y colaboradores. Este momento inicial está pensado como un espacio distendido para compartir y fortalecer los lazos entre todas las personas que forman parte del club.

Tras la comida, el Pabellón Multideporte acogerá juegos, dinámicas y competiciones dirigidas a todas las edades, fomentando la participación activa y el ambiente familiar que caracteriza al Club Baloncesto Carbajosa Carbasket. Estas actividades buscan implicar tanto a los más pequeños como a las familias, convirtiendo el Día del Club en una auténtica fiesta del deporte y la convivencia.

El acto central de la jornada tendrá lugar a las 17:30 horas con la Gala de Presentación de todos los equipos y jugadores del club en el Pabellón Polideportivo Municipal, concebida este año como un gran espectáculo para toda la familia. Durante este evento se presentarán oficialmente las diferentes categorías, desde los equipos de formación hasta los conjuntos senior, en un acto cargado de emoción, sorpresas y reconocimiento al trabajo realizado durante la temporada. Como gran novedad, la gala estará presentada por Jes Martin’s y contará con la actuación especial del Mago de Guardia, incorporando magia, dinamismo y un formato más visual y sorprendente que convertirá la presentación en un auténtico show deportivo y familiar.

Además, después de la gala se celebrará un gran sorteo con numerosos premios como muestra de agradecimiento a la implicación y apoyo constante de las familias y colaboradores del club. Entre los premios destacan una cena para dos personas en Mesón El Zurguén, una paleta reserva de Cárnicas Mencas, una pulsera de actividades, un cheque de 100 euros de Opticalia Paloma Cuanda, un cheque de 100 euros para equipamiento deportivo en Mundosport, un hornazo de Pastelería Carbajosa y dos entradas para un partido de Liga Endesa de Perfumerías Avenida.

La jornada concluirá a las 20:00 horas con el partido del equipo senior masculino, Carbajosa Barvel, que pondrá el broche deportivo a un día marcado por la convivencia, la ilusión, el espectáculo y el sentimiento de club.

Desde el Club Baloncesto Carbajosa Carbasket destacan que el Día del Club no es solo una celebración interna, sino también una oportunidad para visibilizar el crecimiento del proyecto deportivo y social que se desarrolla en Carbajosa de la Sagrada, así como el impacto positivo del deporte base en la formación personal y deportiva de los jóvenes del municipio.

El club invita a toda la comunidad, familias, aficionados e instituciones a sumarse a esta gran jornada festiva que combinará baloncesto, espectáculo, magia y convivencia, pilares fundamentales de la identidad de Carbasket.