El club motero Cacharras Charras organiza su Papanoelada este sábado con 400 vehículos

La V Papanoelada Motera del Club Motero Cacharras Charras ya está aquí, la cita tendrá lugar este sábado, 20 de diciembre, con salida de Santa Marta de Tormes para recorrer varias calles de la capital salmantina. El club contará con la participación de 400 motoristas que se reunirán a partir de las 16.00 horas en el parking de la Avenida de la Serna, en Santa Marta para salir a las 17.00 horas hacia la ciudad pasando por calles como la Gran Vía, María Auxiliadora, Federico Anaya, Los Cipreses o Reina Berenguela.

A las 18.00 horas regresarán a Santa Marta para disfrutar de un paseo por el municipio que incluye una visita a la villa navideña y un caldo caliente en la sede del club.

La iniciativa tiene además un componente solidario ya que el club ha organizado una recogida de juguetes a favor del centro de madres solteras Ave María de Santa Marta de Tormes. Los juguetes se podrán entregar hasta el día 22 de diciembre en El Cacique y El Antojo.