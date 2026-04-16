Cocina e inglés se unen en una actividad práctica en el centro de adultos de Santa Marta

El Centro de Educación de Adultos de Santa Marta de Tormes ha celebrado en la tarde de este jueves una actividad multidisciplinar centrada en la convivencia y el aprendizaje práctico, bajo el título “Fish and Chips”. La iniciativa ha contado con la presencia del director provincial de Educación, Ángel Morín, y la concejala de Educación, Juani Rubio.

El objetivo principal de la jornada, tal y como explicó el director del centro, Juan Turrión, es fomentar la vida del alumnado más allá de las aulas, promoviendo espacios de encuentro entre distintas disciplinas. En esta ocasión, la actividad ha unido dos de las enseñanzas que se imparten en el centro cocina e inglés.

Los 26 alumnos del curso de cocina fueron los encargados de elaborar uno de los platos más representativos de la gastronomía británica, que posteriormente sirvieron a compañeros de otras clases, entre ellos los cerca de 80 estudiantes de inglés. De esta manera, se combinó el aprendizaje culinario con la práctica del idioma.

Turrión destacó que este tipo de propuestas contribuyen a motivar al alumnado y a dar visibilidad al centro, que acoge principalmente a vecinos de Santa Marta de Tormes y su entorno, aunque también cuenta con estudiantes procedentes de Salamanca, Sardón de los Frailes e incluso de localidades de la provincia de Zamora.

Actualmente, el Centro de Educación de Adultos de Santa Marta de Tormes suma un total de 240 matrículas, consolidándose como un referente en la formación permanente de la zona.