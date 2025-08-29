La colección ‘Gastronomía y naturaleza’ con cincuenta grabados se instala de forma permanente en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ofrece un nuevo espacio donde visitar de manera permanente la colección de grabados ‘Gastronomía y Naturaleza’. Los concejales de Cultura, Turismo y de la Escuela de Hostelería, Silvia González, Juan Carlos Bueno y Soraya Sánchez, respectivamente, acompañados de distintos artistas participantes y el comisario de la exposición, José Fuentes, han inaugurado esta mañana la muestra que “llega para quedarse incrementando la completa oferta artística y cultural con la que cuenta el municipio y dando continuidad al proyecto transformador de Santa Marta a través de la cultura”, ha señalado Silvia González.

La colección formada por cincuenta grabados de veinticinco reconocidos artistas llega a la localidad tras su itinerancia por otros países como Portugal, México, Honduras o Panamá.

La edil de Cultura ha explicado que se trata de una “muestra que cuando se ideó , en el año 2016, contó con el apoyo del Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Salamanca (ATA) y es un proyecto conjunto sobre prácticas artísticas y aspectos gastronómicos”. Asimismo ha recordado que la colección “recoge una experiencia colectiva de numerosos artistas, experiencia de carácter abierto, tanto en la temática como en la forma, por la originalidad de su contenido y por la imaginación que supone el proceso de su elaboración”.

Ha destacado que nos encontramos ante una “referencia actual de las artes visuales y su relación directa con la sociedad, a través de la gastronomía y la naturaleza”. La creación de este proyecto artístico contó además con la colaboración de la Universidad de Salamanca, en su Octavo Centenario, y la Diputación Provincial, además de otros colaboradores.

La responsable del área de Cultura ha subrayado “la idoneidad de que esta colección se muestre en la Escuela Municipal de Hostelería, por la temática y la calidad de las obras, sumándose al grabado de gran formato de José Fuentes, uno de los mayores realizados en España, y al retablo del artista Javier Casillas, que preside la cocina de este edificio municipal” Finalmente, Silvia González ha recordado que esta colección se alberga, además, en un “emblemático edificio, proyectado en diciembre del año 2000, que fue premio Nacional de Arquitectura y es obra del afamado arquitecto Jesús Aparicio Guisando, quien ha llevado a cabo diversos proyectos que han sido publicados y premiados. El edificio, ha explicado, fue creado buscando la fusión de la naturaleza y las vistas al rio Torres.

Por su parte, José Fuentes, creador de este proyecto ha explicado que en esta colección hay tres aspectos destacables: el concepto temático, el proceso técnico con el que se ejecutaron las imágenes y la selección de un perfil de artistas con sólida experiencia en el campo de la creación a través de la obra gráfica con muy variadas sensibilidades, inquietudes y universos creativos y de diferentes partes de España.

Cada artista concretó su propuesta en dos imágenes que realizó personalmente a través de un proceso de grabado denominado foto-xilografía estampada sobre pulpa de papel, ideado por el artista José Fuentes y que hasta este proyecto no había sido difundido.

En concreto, la muestra cuenta con grabados de Tania Blanco, Marvi Blasco, Carmen Borrego, Sonia Cabello, Eva Cabrero, Gema Climent, Fernando Evangelio, Jorge García, Concha Gay, Matilde Gómez-Osuna, Tomás Hijo, Mónica Jorquera, Florencio Maillo, Salim Maya, María Dolores Mulá, Antonio Navarro, Carlos Pérez, Concha Redondo, Gloria Reguero, Rita del Río, Muriel Roca, María José Román, María Jesús Soler, Andrés Talavero, Narcisa Vicente.

La exposición de grabados puede visitarse en el salón central de la Escuela Municipal de Hostelería, situada en la Avenida Antonio Machado, 16 de Santa Marta.