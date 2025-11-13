El colegio de Aldeatejada estrena su nuevo huerto escolar para fomentar la sostenibilidad y hábitos saludables

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio de Aldeatejada han iniciado un emocionante proyecto al aire libre: el nuevo huerto escolar del centro. El objetivo principal de esta iniciativa es que los niños y niñas pongan en práctica conceptos esenciales de sostenibilidad y medio ambiente, al mismo tiempo que aprenden a cultivar sus propios alimentos, sentando las bases de hábitos saludables a través de la agricultura.

El nuevo espacio de cultivo se ha instalado en una zona del patio del colegio y está compuesto por tres áreas de siembra de grandes dimensiones. Estas parcelas estarán al cuidado tanto de los estudiantes como del equipo docente. En estas primeras semanas de trabajo, se han plantado diversas hierbas aromáticas y fresas. La planificación es ambiciosa, ya que en las próximas semanas se irán sembrando productos de temporada como tomates, lechugas, tirabeques y otros vegetales.

Soraya San Juan, concejala de Educación, enfatizó la importancia del huerto como un complemento educativo crucial. "Para nosotros era prioritario que los niños contaran con un proyecto de huerto escolar ya que les aporta beneficios en todos los sentidos y complementa la educación que se imparte en las aulas," afirmó. Subrayó que la actividad fomenta el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo, y el conocimiento directo sobre el origen de los alimentos y los cuidados que requieren. La concejala destacó que es una herramienta efectiva para "fomentar la alimentación saludable a base de productos de la tierra."

La implementación del huerto escolar ha sido el resultado de la colaboración institucional. La Junta de Castilla y León se encargó de habilitar el espacio dentro de las nuevas instalaciones educativas de Aldeatejada. Posteriormente, el Ayuntamiento asumió la tarea de prepararlo, adquirir las herramientas necesarias para su funcionamiento y, como mejora próxima, instalará un sistema de riego por goteo para garantizar el mantenimiento eficiente de los cultivos.