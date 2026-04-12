Comidas, verbenas y vaquillas, la temporada de fiestas arranca con Doñinos de Salamanca

Doñinos de Salamanca se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Marcos 2026 con un amplio programa de actividades que se extenderá del 22 al 26 de abril. El municipio ha organizado cinco días cargado de música, festejos taurinos, comidas populares y actividades para los niños.

Las celebraciones comenzarán oficialmente el miércoles 22 con concursos de pancartas y la tradicional degustación de ternera charra al horno. Ese día tendrá lugar la primera de las verbenas contratadas por el Ayuntamiento.

El jueves 23, festivo en la Comunidad, habrá diversas actividades para los más pequeños como el taller de manualidades, la salida de los minibueyes. Uno de los momentos más relevantes de las celebraciones será con la lectura del pregón de fiestas, que tendrá lugar por la tarde del jueves.

La jornada del viernes se centrará en el fomento de la lectura con cuentacuentos y la presentación del libro El reino olvidado, de Pablo Vila. También habrá espacio para la música con un concierto de zarzuela y la actuación de la orquesta Marsella durante la madrugada.

El sábado 25 de abril se celebrará el día del patrón. La mañana se iniciará con una diana floreada que precederá a la misa solemne y a la procesión de San Marcos. Tras los actos religiosos, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de perrunillas y una comida compartida entre peñas.

La tarde estará dedicada a los festejos taurinos en la Era de Julián, incluyendo el Gran Prix y la suelta de vaquillas, mientras que la noche contará con el tributo Distrito Pop y la orquesta SMS.

El programa finalizará el domingo con una concentración de vehículos clásicos y el tradicional concurso de tartas, que cada año es un despliegue de creatividad y que goza de muchísima participación de los vecinos de la localidad. La jornada incluirá una comida de homenaje a los mayores de la localidad y cerrará las fiestas con un monólogo a cargo de Moskis en el centro polivalente.

Mini bueyes en las fiestas de Doñinos 2025

EL PROGRAMA

Miércoles, 22 de abril

16:30 – Decoración de las calles (banderines).

17:00 – Concurso de pancartas (Instalación y exhibición en c/ Molino).

18:00 – Concurso de marcapáginas en la biblioteca municipal.

20:00 – Degustación de ternera charra (Centro polivalente).

21:30 – Entrega de premios de competiciones y concursos (Carpa c/ Molino).

00:00 – Orquesta Princesa (Centro polivalente).

Jueves, 23 de abril

11:00 – Taller infantil de "Atrapasueños y marcapáginas" (5-12 años). Requiere inscripción previa.

12:00 – Minibueyes (Salida desde el depósito de agua).

16:00 – "Retovisión": Reto musical entre amigos. Requiere inscripción.

18:30 – Charanga Helmántica (Zona de bares).

19:00 – Pregón a cargo de la Asociación de Enfermedades Raras de CyL (Ayuntamiento).

20:00 – Masterclass de aerodance (Centro polivalente).

21:00 – Tributo "La Noche Entera" y discoteca móvil.

Viernes, 24 de abril

10:30 a 12:30 – Puertas abiertas Slot Salamanca (Scalextric).

11:00 a 13:00 – Cuentacuentos (Bebecuentos a las 11:00 y cuentacuentos 4-8 años a las 12:15).

17:00 – "En busca del Loro" (3-9 años).

17:45 – "En busca del Loro" (10-15 años).

18:30 – Concierto de Zarzuela (Centro polivalente).

19:30 – Presentación del libro "El reino olvidado" de Pablo Vila (Biblioteca).

00:00 – Orquesta Marsella (Centro polivalente).

05:00 – Discoteca móvil Directo 21 (Carpa c/ Molino).

Sábado, 25 de abril

07:00 – Desayuno de chichas para peñas y vecinos (Carpa c/ Molino).

11:00 – Diana floreada por las calles.

12:00 – Santa Misa y procesión en honor a San Marcos. Al finalizar, degustación de perrunillas y vino dulce.

14:00 – Vino de honor para autoridades.

14:30 – Comida compartida de peñas y vecinos (Centro polivalente).

16:30 – Encierro de carretones y Charanga El Bombazo.