Comienza el curso en Santa Marta tras las nuevas obras en los colegios

Como cada verano el Ayuntamiento de Santa Marta ha aprovechado las vacaciones escolares para realizar los trabajos de puesta a punto de los diferentes colegios del municipio y que los niños puedan comenzar el nuevo curso con las instalaciones totalmente acondicionadas. Además de las necesidades específicas de cada centro las tareas incluyen siempre la revisión de la fontanería y el sistema eléctrico, así como el desbroce y limpieza de las zonas exteriores.

Además, en el caso del Colegio Miguel Hernández se han reparado los agujeros del suelo del patio y se han revisado todas las verjas y los fluorescentes sustituyendo los estropeados. Por otro lado, en el edificio de Infantil se han pintado las aulas mientras que en las instalaciones anexas se han revisado los estores y reparado la ventana del aula de fisioterapia. En el caso del edificio principal además, se han sustituido las bandas antideslizantes de las escaleras. El Ayuntamiento también ha revisado los cables de los ordenadores de las aulas y de secretaría, así como todo el material, los sanitarios, las persianas y las ventanas.

En el Colegio Carmen Martín Gaite se ha repasado y desbrozado el patio donde también se ha pintado, así como las pistas, la entrada al centro, el tablón de anuncios y las aulas que lo necesitaban. Además, se han retirado los avisperos y se ha hecho una limpieza profunda de la cocina. También se han pintado las zonas más deterioradas en el interior y se han revisado las persianas, los azulejos y los fluorescentes.

En el caso del Colegio San Blas, se ha pintado el patio, la verja, las canastas y las aulas de Infantil y Primaria, además de reparar las goteras y hacer una limpieza general del patio.

Por último, en la Escuela Municipal Infantil se han acondicionado los patios y se han revisado los baños, las cisternas y las puertas. Además, se han pintado las zonas mas deterioradas, se han instalado zócalos y se han arreglado los toldos. Unos trabajos que se suman a las últimas obras que se ejecutaron en el centro con la renovación de todas las paredes y la finalización del proyecto de climatización con la instalación de equipos en todas las aulas y en el patio interior.

La puesta a punto de los colegios de Santa Marta ha supuesto para el Ayuntamiento una inversión cercana a los 20.000 euros, ya que como explicó la concejal de Obras, Marta Labrador, “intentamos tener los centros al día por lo que las intervenciones este verano han sido mínimas. Además estamos pendientes de las posibles reparaciones que nos solicita cada profesor en su aula una vez que se incorporan al trabajo. Por otro lado, seguimos trabajando para mejorar las instalaciones, pensando en obras futuras que podremos acometer a través de subvenciones”.