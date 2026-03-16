Comienza la instalación de la pasarela peatonal en Los Montalvos que cortará esta noche la Ronda Sur

La instalación de la pasarela peatonal entre los polígonos industriales El Montalvo II y el Montalvo III y sobre la A-20 ya ha comenzado con el movimiento de la estructura y los primeros cortes de tráfico. Cabe recordar que será esta madrugada cuando la Ronda Sur o A-20 quedará totalmente cortada al tráfico de vehículos en ambos sentidos para acometer los trabajos con seguridad.

Durante la tarde de este lunes los operarios han trasladado la estructura y dejado todo listo junto a las rampas de acceso para a partir de las 22.00 horas de la noche comenzar su instalación con total seguridad. Se espera que los trabajos se prolonguen hasta la madrugada del martes, por lo que también habrá cortes en la A-22 en el mismo horario.

Montaje pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo, en Carbajosa (4)

El tráfico quedará cortado desde la salida de la glorieta de Carbajosa en sentido creciente, por lo que el tráfico será desviado por la calle Nobel. En sentido decreciente el tráfico quedará cortado desde el pk 94+800 por lo que el tráfico se desviará a través del ramal de subida hacia la glorieta de la N-630 y la calle Nobel.

Desvio instalación pasarela El Montalvo

La instalación de la gran estructura sobre la Ronda Sur, que dará seguridad a los peatones y evitará cortar el tráfico en la vía de conexión entre autovías, se realiza por la noche para reducir la molestia a los conductores en una vía de gran afluencia de tráfico.