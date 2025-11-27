Comienzan las obras de 27 viviendas para jóvenes en Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes, 27 de noviembre de 2025 – en la mañana de este jueves han dado inicio las obras de construcción de 27 viviendas destinadas a jóvenes en la avenida de la Serna, promovidas por el Servicio de Vivienda de Castilla y León (Somacyl). El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, visitó la zona acompañado por el alcalde de Santa Marta, David Mingo, y varios miembros de la Corporación municipal.

Las viviendas se levantarán en un terreno cedido gratuitamente por el Ayuntamiento, con una superficie total de 3.468 m². Jiménez destacó que esta promoción forma parte del programa regional de vivienda, que contempla más de 3.000 unidades en distintos municipios de Castilla y León, 180 de ellas en la provincia de Salamanca. “Centramos mucho el programa en aquellos municipios que pueden acoger demandantes jóvenes, como Santa Marta. Aunque aquí la demanda es alta y las viviendas son pocas, seguimos trabajando para atender a todos los interesados”, explicó durante la visita.

El edificio contará con planta baja, dos plantas y bajocubierta, albergando 27 viviendas, 27 trasteros y 27 plazas de garaje. El resto de la parcela se destinará a zonas ajardinadas y espacios libres. Cada vivienda dispondrá de 75 m² útiles más una terraza de 6 m², con salón-comedor y cocina integrados, dos dormitorios dobles y dos baños. La construcción se realiza bajo los estándares de calidad del sello Tuya Vivienda y contará con certificado energético tipo A.

El régimen de la promoción será de venta, con una bonificación del 20% para jóvenes menores de 36 años, siguiendo las condiciones generales de vivienda pública protegida de Somacyl.

El presupuesto total de la obra asciende a 4.530.745 euros. El alcalde David Mingo destacó la relevancia de esta inversión para el municipio: “Este es un momento especial para Santa Marta, ya que muchos jóvenes esperaban el inicio de estas obras. Nunca antes habíamos recibido un esfuerzo inversor de esta magnitud.”.

Se estima que la promoción esté finalizada en torno a 18 meses, momento en el que las viviendas estarán disponibles para los jóvenes que cumplan los requisitos establecidos.