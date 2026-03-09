Comienzan las obras de la nueva zona deportiva junto al Salinar en Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor ha comenzado las obras de la nueva zona deportiva que se ubicará en los terrenos municipales junto al campo de fútbol de El Salinar. Las máquinas ya han comenzado a realizar los movimientos de tierra necesarios para construir dos pistas de tenis, dos de pádel, una pista de baloncesto y un campo polivalente de mini-fútbol y un campo de rugby.

Se trata de los primeros pasos para convertir el entorno del campo de fútbol en una gran zona deportiva que dé respuesta a la demanda vecinal en una localidad joven, con muchas familias y numerosas necesidades. Esta obra, permitirá al municipio contar con un gran espacio deportivo que agrupe todas las instalaciones necesarias para practicar numerosos deportes.

Obras en el Salinar, Villamayor

Un proyecto que tiene una inversión de 300.000 euros e incluye también una calle peatonal que una todas las zonas deportivas con el campo y un nuevo acceso.

A esta obra que se ejecutará en los próximos meses se une el inminente inicio de las obras de montaje de las gradas del campo de fútbol, proyecto que ha sido modificado para no dañar el yacimiento arqueológico que apareció en el terreno durante las primeras fases del mismo.

La construcción de esta nueva zona deportiva y las gradas permitirán dar solución a una de las demandas de los vecinos y poner fin a un proyecto de mejora que se inició hace ocho años y que ha sufrido diferentes reveses, primero con las negociaciones con los propietarios de los terrenos y después con la aparición de un yacimiento romano que ha supuesto un parón para proceder a su estudio y conservación antes de continuar con los trabajos.