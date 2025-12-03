Conciertos, castañada y magia, Castellanos de Moriscos ya tiene su programa de Navidad

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ya tiene listo su programa de actividades para Navidad que comenzará este viernes con el encendido de las luces que decoran las calles del municipio. Desde ese momento, los vecinos disfrutarán de un completo programa de actividades que incluye desde recitales poéticos, a encuentros musicales, teatro o las visitas obligadas de Papá Noel o los Reyes Magos.

Desde el próximo martes la biblioteca tendrá instalado el buzón real y a partir del 19 de diciembre comenzarán las actividades lúdicas. Destacan el concierto navideño del coro parroquial del municipio, el recital poético musical a cargo de la Asociación Cultural Homero, espectáculo circense y castañada, magia, teatro o actividades para los niños como bumper ball. También habrá una pista de hielo en el frontón del municipio el 2 de enero.

Además, como no puede ser de otra forma en estas fechas, no falta la visita de Papá Noel para el 21 de diciembre o del paje real para el 2 de enero. La nochevieja infantil tendrá lugar el 30 de diciembre a partir de las 18.00 horas y, para los mayores, habrá cotillón de Nochevieja para dar la bienvenida al año nuevo.

La cabalgata y la recepción de los reyes magos tendrá lugar el 5 de enero a partir de las 18.00 horas con la posterior recepción en el centro polivalente San Roque.

Este es el programa completo.