Concluye el taller de empleo "Sostenibilidad Verde" de Aldeatejada

La gerente del ECYL en funciones de Salamanca, María Reyes Gallego, y el alcalde de Aldeatejada, Enrique García, han clausurado y entregado los diplomas a los ocho alumnos que durante seis meses han participado en la Afe “Sostenibilidad Verde”, una iniciativa con la que se ha dado formación y empleo en jardinería y floristería a personas desempleadas que han transformado diferentes espacios públicos del municipio. Los alumnos han recibido el Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, y la acreditación parcial de la unidad formativa Trabajos Auxiliares en la Elaboración de Composiciones con Flores y Plantas.

Por otro lado, y como recordó Enrique García, “este es un proyecto bidireccional en el que los alumnos reciben una formación y un empleo temporal que amplían sus posibilidades laborales, pero el municipio se beneficia también de todas las acciones que desarrollan en estos seis meses, acciones que sin duda han mejorado sustancialmente el entorno de Aldeatejada”. En ese sentido, y en el ámbito de la jardinería, los alumnos han estado trabajando en cuatro zonas del municipio. Por un lado, han instalado riego y plantado platas aromáticas, así como rosales y árboles ornamentales en el parque de la calle Shantiandía, donde también se han realizado labores de mantenimiento del césped y de las nuevas plantaciones.

Aldeatejada obras AFE (2)

Por otro lado, los alumnos han estado trabajando en la zona del merendero, donde se han creado zonas de sombra, se ha plantado césped de bajo mantenimiento, se han construido muros de piedra y se ha instalado un muro vegetal compuesto por flores ornamentales y plantas en la ladera de entrada al recinto. Además, se ha instalado una barandilla de entrada en madera rústica y se ha modificado la acequia central con el objetivo de embellecer el entorno.

En el marco de la Afe “Sostenibilidad Verde”, también se ha trabajado en las calles Jorge Guillén y Sancho IV El Bravo, vías en las que se ha hecho un ajardinamiento a base de encinas, madroños, lavandas, arbustos de bajo porte para embellecer la zona del carril bici. Además, junto a las letras que dan la bienvenida al pueblo con el nombre del municipio, se ha decorado el entorno con arenisca blanca y se han plantado flores de temporada, aromáticas, arbustos y rosales. Por último, los ocho alumnos de la Afe, han instalado un invernadero temporal para producir las flores y las plantas que posteriormente se han empleado para ajardinar y embellecer los espacios de Aldeatejada.

En el ámbito de la floristería, la programación ha incluido la formación y práctica en composición y arreglos florales. En ese sentido, los alumnos han realizado arreglos en los principales eventos del municipio como el Corpus Christi y diferentes actos municipales. La Afe “Sostenibilidad Verde” ha sido posible gracias a una subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que ha concedido al Ayuntamiento de Aldeatejada una subvención de 111.407 euros para su puesta en marcha de la nueva Acción de Formación y Empleo. A este importe hay que añadir la aportación del Consistorio para la adquisición del material necesario.