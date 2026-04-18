Dos concursos, lecturas compartidos y actividades infantiles: Aldeatejada presenta la programación del próximo Día del Libro
Las actividades se celebrarán el miércoles 22 de abril, mientras que en el concurso 'Leyendo en lugares curiosos' se puede participar hasta el día 24 de abril y en el 'Pasaporte lector' hasta el próximo 19 de junio
El Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado su programación para conmemorar el Día del Libro, con actividades dirigidas a todas las edades que se llevarán a cabo el día 22 de abril en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes.
Ese día, a partir de las 11:00 horas, está prevista una sesión de café y lecturas compartidas: cada asistente podrá llevar su propio libro, o seleccionar algún ejemplar de la biblioteca, con el objetivo de intercambiar impresiones.
Luego, desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, los niños serán los grandes protagonistas, con cuentacuentos, teatros de marionetas, talleres par crear un minilibro personalidad y una yincana literaria con la que la biblioteca se llenará de pista que deberán encontrarse.
Además, se ha convocado dos concursos. El primero, 'Leyendo en lugares curiosos', dirigido a todas las edades. Los concursantes deberán enviar al correo cultura@aldeatejada.es una fotografía leyendo en algún lugar inesperado, adjuntado su nombre y su contacto; se puede participar hasta el 24 de abril. El ganador, que decidirá el público, recibirá un regalo sorpresa y todas las fotos formarán parte de una exposición.
El segundo concurso es el 'Pasaporte lector', que estará vigente hasta el 19 de junio, y cuyo objetivo es el fomento de la lectura. Los participantes podrán recoger su pasaporte en la biblioteca y rellenarlo con un sello por cada libro tomado en préstamo. Este certamen tiente tres categorías ellas: Infantil, para lectores hasta los 12 años, cuyo ganador será el que más sellos consiga; Juvenil, desde los 13 hasta los 17 años, con premio para todos aquellos que consigan al menos 12 sellos; lo mismo, para la de Adultos, dirigida a mayores de 18 años. Los ganadores recibirán un libro como obsequio.
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