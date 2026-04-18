Dos concursos, lecturas compartidos y actividades infantiles: Aldeatejada presenta la programación del próximo Día del Libro

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado su programación para conmemorar el Día del Libro, con actividades dirigidas a todas las edades que se llevarán a cabo el día 22 de abril en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes.

Ese día, a partir de las 11:00 horas, está prevista una sesión de café y lecturas compartidas: cada asistente podrá llevar su propio libro, o seleccionar algún ejemplar de la biblioteca, con el objetivo de intercambiar impresiones.

Luego, desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, los niños serán los grandes protagonistas, con cuentacuentos, teatros de marionetas, talleres par crear un minilibro personalidad y una yincana literaria con la que la biblioteca se llenará de pista que deberán encontrarse.

Además, se ha convocado dos concursos. El primero, 'Leyendo en lugares curiosos', dirigido a todas las edades. Los concursantes deberán enviar al correo cultura@aldeatejada.es una fotografía leyendo en algún lugar inesperado, adjuntado su nombre y su contacto; se puede participar hasta el 24 de abril. El ganador, que decidirá el público, recibirá un regalo sorpresa y todas las fotos formarán parte de una exposición.

El segundo concurso es el 'Pasaporte lector', que estará vigente hasta el 19 de junio, y cuyo objetivo es el fomento de la lectura. Los participantes podrán recoger su pasaporte en la biblioteca y rellenarlo con un sello por cada libro tomado en préstamo. Este certamen tiente tres categorías ellas: Infantil, para lectores hasta los 12 años, cuyo ganador será el que más sellos consiga; Juvenil, desde los 13 hasta los 17 años, con premio para todos aquellos que consigan al menos 12 sellos; lo mismo, para la de Adultos, dirigida a mayores de 18 años. Los ganadores recibirán un libro como obsequio.