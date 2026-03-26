Convertir un plátano en un mando de videojuegos, el 'Makey Makey' causa furor en Carbajosa

Convertir un plátano o una pera en un mando o diseñar un teclado con plastilina son solo algunas de las cosas que se pueden hacer con 'Makey Makey', una tecnología que permite convertir objetos cotidianos en teclados o mandos para ordenador y que ha causado furor entre los jóvenes de Carbajosa de la Sagrada.

La localidad ha acogido el primer taller de esta tecnología en el aula de informática con una sesión práctica y creativa financiada gracias al premio Gran Tic de Verano de CYLDigital, con el que se adquirieron nuevos equipos.14 niños y niñas de 8 a 12 años protagonizaron la actividad, apoyados por jóvenes en prácticas que monitorizaron cada paso. Los participantes comenzaron construyendo el tablero de juego, diseñando su estructura y los elementos interactivos para despues comenzar a programar y terminar conectando todo con el 'Makey Makey' creando un juego totalmente interactivo.

Desde Carbajosa aseguran que esta iniciativa fomenta el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y la creatividad, demostrando el potencial educativo de la tecnología accesible. "Valoramos muy positivamente el entusiasmo de los asistentes y el impacto en sus competencias digitales", destaca el alcalde de la localidad.

Será el primero de muchos talleres abiertos a la ciudadanía, para que niños y niñas experimenten con estos equipos.