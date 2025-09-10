El coro Ars Nova lleva su viaje musical 'De orilla a orilla' a Castellanos de Moriscos

El próximo sábado 13 de septiembre, a las 20:00 horas, el Auditorio San Roque de Castellanos de Moriscos será escenario del concierto De orilla a orilla, a cargo del prestigioso coro Ars Nova. La entrada será libre hasta completar aforo.

La propuesta ofrece un recorrido por algunas de las composiciones más destacadas para coro a capella del siglo XX, con obras de autores españoles y latinoamericanos que escribieron sobre textos profanos en lengua española. El programa se complementará con breves explicaciones de los propios integrantes del coro, que ayudarán al público a contextualizar tanto a los compositores como las piezas interpretadas.

La cita se enmarca dentro de las actividades organizadas por la Asociación de Mayores de San Esteban y el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre.

Bajo la dirección de Javier Castro, reconocido catedrático de dirección de orquesta y figura clave en la escena musical española, Ars Nova ha ofrecido memorables interpretaciones de obras como Carmina Burana, El Mesías o el Réquiem de Mozart. Ahora, el público salmantino tendrá la oportunidad de disfrutar de su faceta más íntima y cercana.