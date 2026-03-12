Cortes en la Ronda Sur en la madrugada de este martes por la instalación de la pasarela peatonal entre los Montalvos

Ya hay nueva fecha para la instalación de la pasarela peatonal entre los polígonos de El Montalvo tras su aplazamiento por culpa del mal tiempo. Tendrá lugar la madrugada del martes 17 y supondrá un corte total del tráfico en la Ronda Sur para garantizar la seguridad tanto en la instalación como de los vehículos.

La estructura de hierro de la pasarela ya está esperando para su colocación en una parcela de El Montalvo III por lo que durante la tarde del lunes se cortarán algunas calles para facilitar el movimiento de la gran estructura. Es el caso de la calle Primera del Montalvo III, que se mantendrá cerrada al tráfico durante toda la tarde para que las grúas puedan trabajar con seguridad.

Pasarela peatonal sobre la Ronda Sur de Salamanca

La empresa concesionaria instalará finalmente la estructura durante la madrugada con el fin de afectar lo menos posible a la circulación ya que mientras se monta el tráfico de la A-20 deberá estar cortada totalmente. Todavía no se han determinado la hora del corte de la variante.

La instalación de la pasarela peatonal pone fin a más de cinco años de tramitación y varios más de peticiones tanto de los vecinos como del Ayuntamiento de Carbajosa. Permitirá comunicar los dos polígonos y facilitar el paso andando entre Carbajosa y Salamanca evitando el semáforo que se ha puesto en la A-20 y que corta el tráfico cuando un peatón cruza.