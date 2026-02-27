Cortes en la Ronda Sur de Salamanca para instalar la pasarela peatonal entre Los Montalvos

Punto en el que se ubicará la pasarela peatonal en Carbajosa sobre la Ronda Sur

La pasarela peatonal entre los polígonos de El Montalvo, en Carbajosa de la Sagrada, y sobre la A-20 o Ronda Sur va a ser una realidad. A principios del mes de febrero la estructura llegó hasta la localidad, donde ha estado esperando a que los operarios realizaran las tareas de acondicionamiento del entorno y, finalmente, su instalación ya tiene fecha.

La colocación de la gran estructura sobre la variante tendrá lugar durante las madrugadas de los días 10 y 11 de marzo. Al igual que ocurriera hace unos años con la pasarela que comunica los centros comerciales de Santa Marta sobre la autovía de Madrid, se ha elegido la madrugada para que la afección al tráfico sea la menor posible, ya que su instalación implica cortes en la vía.

Así, en la madrugada del martes 10 de marzo está previsto que se proceda a la instalación de la estructura principal y una de las rampas laterales, mientras que la que falta se instalará la madrugada siguiente. Antes de su apertura, se tienen que llevar a cabo las pruebas de seguridad.

Pasarela peatonal sobre la Ronda Sur de Salamanca

La instalación de la pasarela obligará al corte de varias calles de los polígonos y de la propia variante. A falta de que se determinen los horarios de los cortes, está previsto que la calle Primera del Montalvo III esté cortada durante toda la tarde del 9 para que se mueva la estructura que se encuentra en una parcela de dicha vía. Además, durante las maniobras de traslado se cortará temporalmente también la avenida de Salamanca esa misma tarde.

Los trabajos supondrán también un corte temporal de la SA-20 durante las madrugadas de los días.

La instalación de la pasarela pone fin a más de cinco años de tramitación, idas y venidas ya que, tras años de peticiones, el expediente de contratación se publicó en 2021 y desde que se adjudicaron las obras en 2024 ha habido varios atrasos y parones en la obra.