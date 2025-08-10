El Cristo de las Batallas desfila por Castellanos de Moriscos y pone fin a cuatro intensos días de fiestas

Castellanos de Moriscos se despide también de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Batallas que llevan en pie desde el pasado 7 de agosto.

Esta jornada de despedida ha dado comienzo temprano con un delicioso reparto de chocolate con churros bajo el lema “levántate o acuéstate con churros”. Ya más despiertos a las 13:00 horas, los vecinos han asistido a la santa misa y al posterior desfile, donde los feligreses han paseado en volandas al Cristo de las Batallas a modo de homenaje, en el que ha estado acompañados por la Agrupación Musical Virgen de la Vega.

Procesión en honor al Cristo de las Batallas en Castellanos de Moriscos

Seguido de esto y respondiendo a las órdenes del estómago se ha podido saborear un pincho popular que se ha repartido en el frontón del parque.

Pincho popular en Castellanos de Moriscos

Ya por la tarde, a los residentes les espera un torneo de cartas y música en directo para disfrutar del tardeo antes de las 23:30 horas que es cuando está programada una discoteca móvil y el acto de la cuenta atrás para las fiestas del año que viene, en el que se ruega que los asistentes acudan con la pañoleta de fiestas.

Durante la madrugada de este domingo, los más fiesteros del pueblos han podido disfrutar de la orquesta La Misión, cuyas imágenes pueden ver en el siguiente enlace.