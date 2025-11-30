La CRMF del IMSERSO en Salamanca reconoce a la Biblioteca de Villamayor como Mejor Iniciativa Accesible en el Medio Rural

La Red del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del IMSERSO en Salamanca, en la III Edición de los Reconocimientos a la Accesibilidad, ha reconocido a la Biblioteca Pública Municipal de Villamayor con el galardón de Mejor Iniciativa Accesible en el Medio Rural.

El jurado ha destacado la estrecha relación de trabajo entre la biblioteca y los usuarios del Centro de ASPACE del municipio armuñés y ha agradecido "su implicación y la sensibilidad con la que se diseñan las iniciativas inclusivas", lo que ha llevado a la biblioteca a convertirse en un espacio abierto, accesible y cercano.

Por su parte, el Ayuntamiento ha querido destacar a su técnico de biblioteca, Manuel Hernández Leal, como "fundamental" por toda su "dedicación, profesionalidad y vocación de servicio". Consideran estas cualidades "determinantes para que este reconocimiento sea hoy una realidad".

