Cuatro nuevos radares entran en funcionamiento este jueves en Carbajosa de la Sagrada para controlar la velocidad

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha activado oficialmente sus cuatro nuevos radares fijos, que a partir de este jueves, 28 de agosto, comenzarán a sancionar a los conductores que excedan los límites de velocidad. Los dispositivos, ubicados en puntos estratégicos del municipio, buscan mejorar la seguridad vial y dar respuesta a las quejas vecinales por los excesos de velocidad.

Las cabinas de los radares están instaladas en la avenida Carbajosa, la calle Salamanca, la calle Juan de Herrera y la calle Gil de Hontañón. Un único radar se irá rotando entre estas ubicaciones y también podrá usarse como radar móvil por la Policía Local.

La mayoría de los radares tienen un límite de velocidad de 30 km/h, excepto el de la calle Salamanca, que está fijado a 40 km/h. La limitación de 30 km/h se debe a la alta afluencia de peatones en el centro urbano y en el polígono. Todos los puntos cuentan con la señalización correspondiente para advertir a los conductores.

Radar en Carbajosa | Ayuntamiento de Carbajosa

El periodo de calibración de los radares ha finalizado y las multas que se impongan podrán ir desde los 100 hasta los 600 euros, con la posible pérdida de entre 2 y 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción. La retirada de puntos se aplicará a partir de 20 km/h por encima del límite establecido.

El Ayuntamiento ha hecho un llamado a la población para que conduzca de forma responsable, respetando los límites de velocidad, a los peatones y al resto de conductores. Esta medida, que responde a los informes de la Policía Local y a una demanda vecinal, reafirma el compromiso del consistorio con la seguridad de los vecinos y la creación de calles seguras para todos.