La Biblioteca Municipal "Berta Pallares" de Cabrerizos ha anunciado su nueva programación para el próximo trimestre, ofreciendo una variedad de actividades que fomentan la lectura y la creatividad en todas las edades.

El programa de cuentacuentos y bebecuentos está diseñado para capturar la imaginación de los más pequeños. Los cuentacuentos, dirigidos a niños y niñas a partir de 4 años, prometen tardes llenas de fantasía y aventura. Por su parte, los bebecuentos se enfocarán en los más chiquitines, con sesiones adaptadas para bebés de 6 meses a 3 años, estimulando su desarrollo temprano a través de la narración.

Cuentos y talleres en la Biblioteca Municipal de Cabrerizos entre octubre y diciembre | Ayuntamiento Cabrerizos

Para garantizar una plaza en estas populares sesiones, es imprescindible la inscripción previa en la biblioteca. El plazo para apuntarse se abrirá el lunes de la semana anterior a cada sesión. Además de estas actividades, la biblioteca ha confirmado el éxito de su programa Punto de Cuento, que ya ha completado todas sus plazas. Sin embargo, las familias interesadas aún pueden inscribirse en la lista de reserva, lo que les permitirá participar si alguna plaza queda libre.

Para los más mayores, todavía hay oportunidades en el taller de escritura de relatos cortos, que aún cuenta con plazas disponibles. Este taller gratuito, impartido por Francisco Javier Martín, está abierto a todas las personas mayores de 16 años con ganas de explorar su creatividad literaria. El taller se llevará a cabo un miércoles al mes, en horario de 18:00 a 19:30 horas.

La Biblioteca "Berta Pallares" invita a todos los vecinos y vecinas a participar en estas actividades que buscan convertir la lectura en un hábito divertido y enriquecedor para toda la comunidad.