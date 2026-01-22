“Cuidando en Aldeatejada” dará formación a diez personas durante un año en atención sociosanitaria

Diez personas en situación de desempleo podrán formarse en el nuevo programa mixto de formación y empleo que pondrá en marcha Aldeatejada en abril. La iniciativa cuenta con una subvención de la Junta que financiará 286.448 euros de la inversión total prevista de 359.891 euros. La iniciativa permitirá a los alumnos-trabajadores tener formación y trabajo durante un año en dos especialidades de atención sociosanitaria, en concreto, atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales, y atención sociosanitaria a personas en domicilio.

“Hablamos de un programa que supone un verdadero impulso al empleo para la gente de Aldeatejada ya que hablamos de un sector con un alto índice de inserción laboral. Además, no supone coste alguno para el Ayuntamiento, ya que está subvencionado el programa completo, mientras que nosotros simplemente cedemos los espacios para impartir la información”, explicó el alcalde del municipio, Enrique García.

Los requisitos para poder participar en el programa, además de estar en situación de desempleo, es tener el título de ESO o equivalente, ya que los certificados que se conceden una vez finalizado el curso son de nivel 2.

En ese sentido, el programa consta de una parte teórica que se impartirá en el archivo ubicado en las instalaciones de la Biblioteca Municipal Miguel Delibes, y una parte práctica que se realizará en aquellos centros de la Diputación.

La preselección de los participantes se realizará previsiblemente el 10 de marzo por parte de la oficina de empleo correspondiente de entre todos aquellos que se hayan inscrito previamente en la oficina de empleo de San José.