El Danzar de los Danzares se celebrará este año en Aldeatejada e iniciará las fiestas del Corpus

Aldeatejada ha sido la localidad de la provincia elegida para acoger este año la 26 edición de “El Danzar de los Danzares”, un gran evento para escolares en el que la música y el baile son protagonistas y que suele reunir a un millar de niños. Una actividad que abrirá las fiestas del Corpus que se celebran en la localidad durante el fin de semana y a la que se suma en esta primera jornada la fiesta de los alumnos de la Escuela Deportiva.

El alcalde de Aldeatejada, Enrique García, el concejal de Fiestas, Roberto Rodríguez, y la concejala de Cultura, Soraya San Juan, han sido los encargados de presentar la programación festiva del municipio que se prolongará hasta el 7 de junio.

Los Quintos vuelven a hacerse un hueco en la programación tras recuperar el año pasado esta festividad popular perdida. Lo harán el jueves 4 de junio con actividades deportivas, un picoteo, el espectáculo pirotécnico ‘Damonion’ y la macrodiscoteca Pandora.

A esta primera sesión musical se suman las actuaciones del grupo La Huella, la batucada ‘Se va a montar la gozadera’, la discoteca móvil Infinity el tardeo con Pura Verbena y el macroespectáculo Alefrán.

La gastronomía también ocupará un lugar destacado en las fiestas del Corpus de Aldeatejada, comenzando las reuniones en torno al mantel con la comida de mayores que se celebrará el viernes 5 de junio. Además, el Ayuntamiento ha programado una sesión de MasterChef en la plaza Mayalde, un vermú, baile y comida amenizados por Motociclones, una pancetada también con perritos calientes y la tradicional comida popular a base de paella y seguida de bingo, karaoke y baile, que el domingo 7 de junio cerrará las fiestas.

Aunque la programación está diseñada para que participen vecinos de todas las edades, los más pequeños tendrán algunas actividades especialmente pensadas para ellos como los hinchables y juegos que se instalarán en la plaza Mayalde el viernes y el sábado, y los cabezudos y la charanga que animarán la mañana del sábado y que darán paso al encierro infantil con bueyes.

También los jóvenes tendrán un gran protagonismo con actividades como la sesión de Humor Amarillo, la Color Fest, la Fiesta de la Espuma y la guerra de pistolas y la yincana que se celebrarán el domingo.

Durante las fiestas del Corpus también se respirará tradición taurina en Aldeatejada gracias a la exhibición de recortes, saltos y quiebros y el Grand Prix con vaquillas que animarán la tarde del sábado.

El teatro de calle “El show: circo y humor” y la exposición de obras de arte de los alumnos de 4 años del CRA Los Arapiles que podrá visitarse del 5 al 12 de junio en la biblioteca, conforman la parte cultural del programa.

Por último, el domingo 7 de junio a las 12:00 horas se celebrará la parte más solemne de las fiestas con la misa y la procesión en las que participará el coro municipal.

Tanto el alcalde como los concejales responsables de la programación quisieron trasladar a vecinos y a visitantes la invitación para participar en unas fiestas “de gran arraigo en Aldeatejada y que siempre ataren a mucha gente. Son la conjunción perfecta entre tradición y diversión, sin perder nunca de vista las fechas que conmemoramos, y también una buena forma de dar la bienvenida al buen tiempo”.