Denuncian el “colapso” de la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada

Las secciones sindicales de UGT, CSIF y CCOO en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada han emitido un comunicado en el que manifiestan su “preocupación” por la situación actual del servicio de Policía Local del municipio, “que ha alcanzado un nivel de deterioro que compromete de manera seria su operatividad”.

Advierten que la situación no es puntual, sino una “consecuencia de una planificación insuficiente en la organización del servicio y una falta de previsión en la renovación de medios materiales” además de que se producen “deficiencias en aspectos esenciales como la cobertura de turnos, los medios técnicos, la formación y la modernización de herramientas de trabajo”.

UGT, CSIF y CCOO consideran que las decisiones adoptadas en materia organizativa no han respondido a criterios técnicos ni a las necesidades reales del servicio, lo que ha derivado en un progresivo deterioro de la operatividad policial.

Por todo ello, las secciones sindicales exigen al equipo de gobierno “la adopción urgente de medidas que permitan garantizar un servicio público eficaz, mediante la adecuada planificación de recursos, la mejora de la organización y la modernización de los medios disponibles”.

Entre las cosas que denuncian destaca que hace unos días el servicio se quedó sin coches patrulla operativos ya que los dos existentes se averiaron de forma simultánea y recuerdan que ya se ha venido advirtiendo de la necesidad de renovar la flota.

Por otra parte, denuncian turnos con un solo agente, lo que supone “una merma evidente en la capacidad operativa del servicio y en las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño de las funciones policiales”.

Asimismo, denuncian que no existe una planificación estructura de la formación profesional, se opera con herramientas obsoletas y la dotación de equipos de radiotransmisión ha sido insuficiente durante años, produciéndose su renovación de forma tardía.

También denuncian desajustes en la cobertura del servicio en determinaros horarios y zonas y piden planificación en la prestación de un servicio “esencial”.