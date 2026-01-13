Denuncian el robo de comida en las colonias de gatos de Castellanos de Moriscos

Los comederos de las colonias felinas de Castellanos de Moriscos, de los que se hacen cargo voluntarios de la asociación Castegatos, amanecieron este lunes completamente vacíos. Sin embargo, no es que los gatos del municipio se hayan despertado con mucho más apetito que otros días, sino que desde la asociación denuncian que este hecho se debe a la acción humana.

“Alguien está haciendo un recorrido por todas las colonias y llevándose todo el pienso de todos los gatos del pueblo”, aseguran desde la asociación. Las voluntarias de Castegatos creen que el robo de comida es premeditado y está siendo realizado por alguien de manera intencionada: “No sabemos si es alguien que sea aficionado a tener pienso gratis y se lo está dando incluso a otro tipo de animales, o a lo mejor es simplemente por fastidiar y por hacer daños a los que más sufren y menos tienen”.

Por este motivo, desde la asociación piden colaboración ciudadana para recabar pistas sobre el presunto o presuntos ladrones de pienso del municipio: “Son demasiadas colonias que no podemos controlar, pero no nos da para vigilarlas las veinticuatro horas al día”.

Desde el Ayuntamiento de Castellanos se han hecho eco este martes de esta denuncia y ha expresado su apoyo a la asociación, con la que tienen colaboración directa para cumplir con la Ley de Protección Animal, para controlar la población felina del municipio.

“Pedimos a la población que respete el trabajo de alimentación y gestión de las colonias felinas llevado a cabo por los y las voluntarias de Castegatos”, concluyen expresando desde el Ayuntamiento.