"Es todos los días lo mismo", varios usuarios de los autobuses metropolitanos denuncian la precaria situación de Avanza
Dos nuevas averías en las líneas 29 y 39 refuerzan las quejas de los usuarios por el mal estado del servicio
Los usuarios del servicio de autobuses metropolitanos gestionado por Avanza vuelven a mostrar su malestar ante las constantes incidencias que, según denuncian, se repiten "a diario" y dificultan la movilidad en Salamanca y su alfoz.
Este lunes por la mañana se han registrado dos nuevas averías que han dejado a pasajeros sin poder completar su trayecto.
Por un lado, un autobús de la línea 29 (Santa Marta - Hospitales) ha quedado averiado en la Avenida Filiberto Villalobos, al parecer por un fallo eléctrico.
Además, otro vehículo de la línea 39 (Carbajosa - Hospitales) sufrió también una avería en el trayecto previsto para las 8:15 de la mañana, por lo que ese servicio no llegó a realizarse, afectando especialmente a quienes se dirigían a trabajar o a citas médicas en la zona hospitalaria.
Estas situaciones han generado numerosas quejas “es todos los días lo mismo. Retrasos, averías, falta de información. Un descontrol".
