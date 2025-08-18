"Es todos los días lo mismo", varios usuarios de los autobuses metropolitanos denuncian la precaria situación de Avanza

Foto de archivo de un autobús de Avanza que ardió en el Paseo de San Vicente

Los usuarios del servicio de autobuses metropolitanos gestionado por Avanza vuelven a mostrar su malestar ante las constantes incidencias que, según denuncian, se repiten "a diario" y dificultan la movilidad en Salamanca y su alfoz.

Este lunes por la mañana se han registrado dos nuevas averías que han dejado a pasajeros sin poder completar su trayecto.

Por un lado, un autobús de la línea 29 (Santa Marta - Hospitales) ha quedado averiado en la Avenida Filiberto Villalobos, al parecer por un fallo eléctrico.

Además, otro vehículo de la línea 39 (Carbajosa - Hospitales) sufrió también una avería en el trayecto previsto para las 8:15 de la mañana, por lo que ese servicio no llegó a realizarse, afectando especialmente a quienes se dirigían a trabajar o a citas médicas en la zona hospitalaria.

Estas situaciones han generado numerosas quejas “es todos los días lo mismo. Retrasos, averías, falta de información. Un descontrol".