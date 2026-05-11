Dieciséis artistas de cinco comunidades participan en el II Festival de Arte Urbano de Santa Marta

Santa Marta de Tormes acogerá el próximo sábado, 23 de mayo, el III Festival de Arte Urbano que, en apenas tres años, "se ha consolidado de manera rotunda adquiriendo carácter nacional y convirtiéndose en un referente como cita cultural en la provincia", aseguran desde el Ayuntamiento de la localidad haciendo referencia a los 16 artistas que este año plasmarán sus murales en las calles del municipio, entre los que se encuentra Jorge Merino ‘Nego’, vencedor del concurso enmarcado en la pasada edición del festival, y José Enrique Ragel, ‘Bestror’, que quedó en segunda posición.

Ante el éxito de las dos primeras convocatorias, el Ayuntamiento vuelve a plantear una jornada repleta de actividades que giran en torno al arte callejero y que se concentrarán en el entorno de la plaza de España, donde se instalarán hinchables, cinco casetas de feria, un toro mecánico y juegos de construcciones Lego, para que los más pequeños puedan disfrutar de la programación en horario de mañana y tarde.

Tras la recepción de los artistas a primera hora de la mañana y el comienzo de los trabajos en las puertas de garaje adjudicadas a cada uno de ellos, se inaugurarán en el paseo Tierno Galván dos murales elaborados de manera gratuita por Rober Bece y dedicados a tres jóvenes del municipio que afrontan una dura enfermedad. Por un lado, “Fuertes y valientes”, dedicado a los jugadores del Club de Baloncesto Santa Marta, Daniela Roncero y Ricardo Vicente y, por otro lado, “Presente y futuro”, dedicado al DJ local, Víctor González.

A lo largo de la jornada también se ha programado una exhibición de parkour a cargo del Club Deportivo Popular La Rue, un showcooking a cargo de un hostelero local, y la asistencia de caricaturistas que dibujarán en directo. Como en las pasadas ediciones del festival la música será una parte importante del programa con la actuación de Sheila Galván, la Batucada Sociocultural Santa Marta y Gloria. Además, la jornada estará amenizada por Toni Mata de Buenavida Events.

“Consideramos que este festival va por el buen camino ya que han sido 16 los artistas interesados en participar frente a los 9 que lo hicieron el año pasado, lo que nos indica que seguimos creciendo y consolidándonos como municipio estrechamente ligado al arte urbano”, explicó el concejal de Juventud, Norberto Flores.

Por su parte, el edil de Turismo, Juan Carlos Bueno, recordó que “ya son 25 los murales que provienen de este festival y que se suman a todas las iniciativas artísticas como la Ruta de los Murales que están convirtiendo Santa Marta en una auténtica galería artística al aire libre”.

Las puertas de garaje seleccionadas para que los artistas plasmen sus murales se distribuyen entre las calles Lazarillo de Tormes, Marcos Escribano, Ricardo Marcos, Enrique de Sena y Velázquez. Aunque son 16 los artistas que acudirán a esta iniciativa, cuatro de ellos lo harán en pareja, por lo que serán 14 los murales que se presenten al concurso.

En cuanto a la procedencia de los artistas, el festival ha ampliado sustancialmente su radio de influencia, ya que contará con la participación de muralistas de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid.