“Dinamiza -T” y “Aprende +” las novedades del Centro Joven de Carbajosa

El Centro Joven de Carbajosa ha estrenado en octubre dos nuevos programas para los jóvenes de 14 a 30 años del pueblo: Dinamiza-T y Aprende +. Estos se suman a la amplia oferta que ofrece el centro como el programa de Noctámbulos y los numerosos servicios de información para los jóvenes.

El programa Dinamiza-T, que cuenta con dos sesiones semanales, cada martes y jueves, se ha convertido en un espacio en el que los participantes desarrollan su creatividad, trabajo en equipo y expresión a través de talleres, manualidades y dinámicas participativas.

Por su parte, Aprende + amplía la oferta educativa del Centro Joven con un servicio que combina el apoyo académico, la orientación educativa y el trabajo cooperativo. Este nuevo programa se lleva a cabo los lunes, martes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas. Ofrece un espacio estable y acogedor donde los jóvenes pueden estudiar en un entorno tranquilo y motivador, trabajar en grupo para fomentar el aprendizaje colaborativo y las habilidades sociales, aprender técnicas y estrategias de estudio, así como recibir orientación y acompañamiento educativo con asesoramiento sobre recursos, métodos de aprendizaje y planificación del tiempo.

Otra de las propuestas más innovadoras de este curso es la Mistery Box, que se celebra los domingos, y que sorprende cada semana con una actividad, reto o taller que se desvela al abrir la caja misteriosa ese mismo día.

Además, el Centro Joven estrena nuevo horario ampliado de lunes a domingo con el fin de facilitar la participación activa y adaptarse a las necesidades de los participantes.

Las novedades de este curso han tenido una gran acogida por parte de los jóvenes que acuden al espacio, consolidando el Centro Joven como un punto de encuentro de referencia para la juventud de Carbajosa.