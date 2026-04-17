Dobe tarifación o descoordinación horaria: los problemas a los que alude FEVESA para pedir integrar el transporte urbano y metropolitano

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha exigido, este viernes 17 de abril, la creación de un consorcio que integre el transporte de la capital y el metropolitano al Ayuntamiento de Salamanca y a la Junta de Castilla. Esta petición se ha hecho pública dentro de Manifiesto por un Transporte Público Digno en la Provincia de Salamanca, documento con el que FEVESA lanza la Plataforma por un Transporte Digno en Salamanca, "una iniciativa ciudadana abierta a la participación de asociaciones vecinales, colectivos sociales y ciudadanía en general, y en el que se documenta de forma exhaustiva la situación crítica que atraviesa la movilidad colectiva".

FEVESA, para realizar esta petición, ha aludido a los problemas con los que se encuentran los vecinos de Salamanca y su alfoz cuando tienen que desplazarse de forma diaria entre la capital y sus municipios cercanos. Problemas tales como la doble tarifación, al tener que combinar el ciudadano el abono de ambas redes de autouses, con el desembolso que supone. También la descoordinación horaria, puesto que los tiempos entre unas líneas y otras no están sincronizados (hecho que provoca solapamientos o vacío simultáneos) y eso también penaliza al servicio frente al uso del coche privado.

Es por esto que la reclaman, tanto a la adminsitración local como a la autonómicas, que inicien de forma inmediata las negociaciones para un Consorcio Metropolitano de Transportes de Salamanca en el que se incluyan "personalidad jurídica propia y participación paritaria" de Ayuntamiento y Junta; competencias de planificación integral sobre todas las líneas urbanas y metropolitanas; sistema tarifario integraal que incluya ambos servicios y precios progresivos según las zonas; coordinación horaria efectiva con trasbordos garantizados; y una financiación estable y comprometidad, con una dotación presupuestaria plurianual que garantice la viabilidad del sistema con independencia de los ciclos electorales".