Doñinos despide Santo Domingo de Guzmán con un gran ambiente en su paella solidaria

Banquete de paella en Doñinos para despedir sus fiestas por Santo Domingo de Guzmán

Doñinos se despide ya este domingo de sus fiestas por San Domingo de Gúzman que comenzaron el pasado jueves. Esta jornada de despedida ha comenzando con un desayuno típico para reponerse de la noche, un chocolate con churros que los más trasnochadores han agradecido.

Y, cómo no, en toda fiesta de despedida tienen que haber un buen homenaje para saborear. En este caso, Doñinos ha apostado por el plato típico que nunca falla en una fiesta de pueblo, la paella, en este caso solidaria, a la que han acudido un gran número de vecinos.

Banquete de paella en Doñinos para despedir sus fiestas por Santo Domingo de Guzmán | Belén Hurtado

La jornada seguirá en pie, celebrando hasta llegada la noche, con diferentes actividades para los más pequeños, humor para los adultos y un concierto de guitarra a cargo de Rafael de Dios en el Museo Ángel Mateos.