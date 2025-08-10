Doñinos despide Santo Domingo de Guzmán con un gran ambiente en su paella solidaria
Hinchables para los más pequeños, humor y un concierto de guitarra pondrán el broche final a unas fiestas de los más entretenidas en el pueblo
Doñinos se despide ya este domingo de sus fiestas por San Domingo de Gúzman que comenzaron el pasado jueves. Esta jornada de despedida ha comenzando con un desayuno típico para reponerse de la noche, un chocolate con churros que los más trasnochadores han agradecido.
Y, cómo no, en toda fiesta de despedida tienen que haber un buen homenaje para saborear. En este caso, Doñinos ha apostado por el plato típico que nunca falla en una fiesta de pueblo, la paella, en este caso solidaria, a la que han acudido un gran número de vecinos.
La jornada seguirá en pie, celebrando hasta llegada la noche, con diferentes actividades para los más pequeños, humor para los adultos y un concierto de guitarra a cargo de Rafael de Dios en el Museo Ángel Mateos.
