El ejercicio y el baile sale a las calles de Carbajosa de la Sagrada

Los colegios de Carbajosa de la Sagrada así como el IES Torres Villarroel han organizado para el próximo 8 de mayo la séptima edición del Día de la Educación Física en la Calle que busca promover la importancia de un estilo de vida activo y poner en valor los beneficios de la Educación Física, acercando a la calle el trabajo que el alumnado desarrolla en esta área y favoreciendo la participación conjunta de escolares, profesorado y familias.

La programación comenzará a las 9:45 horas con la recepción del alumnado en el Recinto Ferial de Carbajosa, donde a las 10:00 horas tendrá lugar la presentación de la jornada y una muestra de coreografías. Posteriormente, entre las 10:45 y las 11:15 horas, se celebrará una carrera y/o paseo solidario por distintas calles del municipio a beneficio de la Fundación AVIVA Salamanca, entidad que trabaja por la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

Tras el almuerzo saludable, que se desarrollará en la calle Villares con la colaboración del Ayuntamiento y de las AMPAS, el alumnado participará en diferentes propuestas deportivas y lúdicas distribuidas por edades, entre ellas juegos motrices, zumba, juegos populares, béisbol pie, indiaca, frisbee, malabares, colpbol, vóley y talleres de deportes adaptados impartidos por AVIVA. Este año, como novedad, se incorporarán las actividades de zumba y juegos populares, como petanca, calva y rana.

El alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha destacado que “esta jornada es un ejemplo del valor que tiene la colaboración entre centros educativos, familias y administración local para impulsar hábitos de vida saludables desde la infancia”. Además, ha señalado que “sacar la Educación Física a la calle es también una forma de visibilizar su importancia en la formación integral del alumnado y de convertir el municipio en un espacio de convivencia, aprendizaje y participación”.

Desde los centros educativos participantes también se ha subrayado el carácter formativo y comunitario de esta actividad. Los responsables de las áreas de Educación Física de los centros educativos han valorado muy positivamente una propuesta que “permite al alumnado compartir experiencias con otros centros, convivir a través del deporte y entender la actividad física como una herramienta de salud, inclusión y disfrute”. Asimismo, han agradecido la implicación del Ayuntamiento, de las familias y de las entidades colaboradoras para hacer posible una cita ya consolidada en el calendario educativo local.

La organización ha animado a las familias, a la Asociación de Mayores y los demás de colectivos municipales a sumarse a esta jornada, ya sea como público en la exhibición de coreografías o participando en la carrera solidaria, y ha recordado que los donativos recogidos se destinarán íntegramente a la Fundación AVIVA Salamanca.

La jornada incluirá también un mensaje educativo vinculado a los valores de la convivencia, ya que cada alumno participante recibirá una camiseta conmemorativa con un lema significativo relacionado con la igualdad, el respeto y la no violencia, en el marco de las actuaciones de sensibilización y prevención impulsadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.