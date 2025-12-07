Al menos una empresa se presenta a la licitación para la instalación de las nuevas gradas del campo de fútbol del Salinar

El Ayuntamiento de Villamayor informa de que el procedimiento de licitación para la ejecución del Proyecto de instalación de gradas prefabricadas desmontables en el campo de fútbol del Salinar ha recibido, al menos, una oferta válida, lo que garantiza la continuidad del proceso y asegura que esta mejora tan demandada será finalmente una realidad para los vecinos y usuarios de las instalaciones deportivas municipales.

Tras la valoración efectuada por la Mesa de Contratación el 4 de diciembre de 2025, la única empresa que ha concurrido a la licitación, que se compromete a ejecutar las obras por un importe total de 160.888,54 euros (132.965,74 euros más 27.922,80 euros en concepto de IVA), lo ha supuesto una baja de unos 10.000,00 euros respecto del importe máximo de licitación.

Este resultado permite continuar con el procedimiento administrativo, habiéndose requerido ya a la citada empresa la aportación de la documentación preceptiva para su formalización, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

La presentación de ofertas y la propuesta de adjudicación suponen un hito importante en la mejora progresiva del equipamiento deportivo del municipio. La instalación de nuevas gradas prefabricadas garantizará unas condiciones adecuadas para jugadores, familias y espectadores, contribuyendo a la consolidación del Salinar como uno de los espacios deportivos de referencia de Villamayor.