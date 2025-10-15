Los empresarios del polígono de los Villares reclaman agilidad administrativa y mayor apoyo municipal a las empresas

La Asociación de Empresarios del Polígono de Villares, integrada en CEOE CEPYME Salamanca, trasladará al Ayuntamiento de Villares de la Reina la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la actividad económica y reduzcan los obstáculos que enfrentan las empresas del municipio. La Junta Directiva de AES Villares mantendrá el próximo viernes una reunión con el alcalde de la localidad, a la que en la que también asistirá la presidenta de AEPOV, en la expondrá sus principales demandas. Entre ellas, la asociación destaca la importancia de agilizar los trámites administrativos para la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales y de ofrecer un mayor apoyo a las compañías ya asentadas en el polígono.

Desde AES Villares se considera que la excesiva carga burocrática y la falta de agilidad en determinados procedimientos están limitando la capacidad de crecimiento del polígono industrial y dificultando la llegada de nuevas inversiones.

Asimismo, la asociación subraya la urgente necesidad de acometer mejoras en las infraestructuras e instalaciones del polígono, con el objetivo de impulsarlo como un entorno empresarial moderno, competitivo y eficiente, capaz de atraer actividad económica y empleo de calidad. AES Villares confía en que este encuentro sirva para reforzar la colaboración institucional y avanzar en medidas que contribuyan al desarrollo del tejido productivo de Villares de la Reina, un municipio con un gran potencial industrial y estratégico para la provincia.