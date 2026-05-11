“Entra usted en una zona de alto peligro, vigile los baches”: quejas por el mal estado del Camino del Río Segunda en La Aldehuela

El Camino del Río Segunda, que une la zona del río con el camino de los Frailes de Cabrerizos, ha amanecido con carteles alertando de su mal estado y responsabilizando al Ayuntamiento de Cabrerizos. “¡Atención peligro! Camino en pésimas condiciones. Responsabilidad del Ayuntamiento de Cabrerizos”; “Recuerde, continúa usted en una zona vergonzosamente peligrosa” o “¡Atención!, entra usted en una zona de alto peligro. Vigile los baches del camino”, son algunas de las quejas que se han puesto a modo de cartel por La Aldehuela.

Camino en la Aldehuela baches (2)

Los vecinos aseguran que están cansados de esperar ya que hace más de tres años ya visibilizaron el mal estado del conocido como Camino de los Frailes, que tiene un gran tránsito de vehículos y denuncian la mala situación del resto de las vías de la zona. En el caso concreto de este camino, que pasa junto a la Granja Escuela Lorenzo Milani, los vecinos denuncian que a pesar de que la mejora de esta vía fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrerizos hace un año, todavía no ha sido ejecutada y se sigue retrasando.

Camino en la Aldehuela baches

“No hay más que dar un paseo por nuestra zona para darse cuenta de que estamos totalmente abandonados. Una realidad que contrasta con la de que el ayuntamiento de Cabrerizos presuma de ser el pueblo más rico de la provincia”, aseguran los vecinos que también recuerdan que “pagamos nuestros impuestos como cualquier vecino el pueblo”.