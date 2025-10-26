Los escolares de Santa Marta celebran el Día de las Bibliotecas con un juego de pistas

Los alumnos de los colegios Carmen Martín Gaite y Miguel Hernández han sido los primeros en participar en las actividades organizadas con motivo del Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre. La actividad, un divertido juego de pistas, se ha desarrollado íntegramente en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija.

Hasta el próximo martes 28 de octubre, se llevarán a cabo nuevas sesiones en las que también participarán los alumnos del Colegio San Blas, en concreto niños de 3º, 4º y 5º de Primaria.

El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en la programación trimestral que el Ayuntamiento de Santa Marta ofrece a los colegios del municipio, es que los más pequeños conozcan la biblioteca, su funcionamiento, el material disponible y los pasos necesarios para convertirse en usuarios.

En la primera sesión, los niños participaron de forma activa, guiados por dos monitoras caracterizadas con motivos de Halloween. Durante el recorrido, buscaron pistas escondidas en los libros y, al finalizar, elaboraron un original conjuro como broche final de la actividad.