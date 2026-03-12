Los escolares de Santa Marta plantan 224 fresnos en la Isla del Soto

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado la reforestación de la Isla del Soto en aquellas zonas en las que se ha perdido masa arbórea debido a los condicionantes climatológicos. Están siendo los niños de los colegios de la localidad quienes se están encargando de la plantación serán 240 niños los encargados de reemplazar los árboles que han resultado dañados por las últimas inclemencias meteorológicas.

Este miércoles ha sido el turno de 77 niños de 4º, 5º y 6º de Primaria del Colegio Carmen Martín Gaite. Este jueves seguirán con la plantación 82 niños del colegio Miguel Hernández que están cursando 3º y 4º de Primaria, y 81 niños de 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria del Colegio San Blas.

Reforestación isla del Soto en Santa Marta (3)

Los alumnos de los colegios de Santa Marta ya han estado implicados en otras ocasiones en las plantaciones de la Isla del Soto y, como en pasadas ediciones, cada niño se vinculará de una manera más estrecha al pulmón verde de su municipio ya que, al finalizar la reforestación, se reflejará la fecha y el nombre de cada alumno en el panel informativo que existe junto a la pasarela de la Aldehuela.

La plantación ha sido en la zona central de la Isla del Soto, donde también se han acondicionado aquellos ejemplares que todavía están en buenas condiciones. Los árboles provienen del vivero municipal y han sido plantados por los alumnos del taller de jardinería.

En esta ocasión se plantarán exclusivamente fresnos, que son árboles que aportan múltiples beneficios entre los que se encuentra la variabilidad paisajística por el tipo de vegetación que se genera a su alrededor, además de disminuir el impacto de las riadas. Un árbol de ribera que es el que ha aconsejado la Confederación Hidrográfica del Duero. Otro de sus beneficios es su modificación del microclima ya que aumenta la humedad relativa del aire, genera temperaturas más frescas amortiguando las oscilaciones, se genera más actividad de macro y microorganismos y además, mantiene más baja la temperatura del agua, por lo que hay mayores concentraciones de oxígeno con el consiguiente aumento de la reproducción de peces e invertebrados.