Las esculturas premiadas salen a las calles de Villamayor de Armuña

El Ayuntamiento de Villamayor continúa con su apuesta por acercar el arte a la ciudadanía, transformando los espacios verdes en auténticas galerías al aire libre. Con este objetivo, se han instalado en la zona ajardinada de la urbanización Piedra Dorada, en la trasera del CEIP de Infantil Piedra de Arte, varias esculturas premiadas en los certámenes de escultura en piedra de Villamayor.

La iniciativa busca revalorizar tanto el arte urbano como la tradición de la piedra local, al tiempo que se mejora el entorno y se ofrece un espacio cultural abierto a vecinos y visitantes. Estas obras, lejos de permanecer almacenadas, se integran en el paisaje urbano para embellecerlo y enriquecerlo, poniendo en valor la piedra de Villamayor como seña de identidad del municipio.

Entre las esculturas que ya se pueden disfrutar destacan: “Desarrollo Evolutivo”, de Francisco Ayuso Morales, galardonada con el 4º premio en el Concurso de Escultura del año 2011; “Fósil”, de Josep Manuel Juan Moraleda, obra que obtuvo el 1º premio en el certamen de 2009 y “Nimbostratus”, de Germán Delgado Rodero, distinguida con el 3º premio en el Concurso de Escultura para estudiantes en el año 2019.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Villamayor no solo contribuye a mejorar los espacios verdes, sino que también fomenta el arte urbano como elemento de cohesión social y cultural, reivindicando la importancia de la piedra de Villamayor y dando continuidad a una tradición escultórica que define la identidad local.

Villamayor convierte así sus calles y parques en un museo abierto, donde tradición y modernidad se encuentran para disfrute de todos.